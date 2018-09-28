Yine Talat Bulut, yine taciz!

Bir süredir taciz iddiaları ile gündeme gelen ünlü oyuncu Talat Bulut hakkında yeni bir taciz iddiası ortaya atıldı.

Güncellenme 28 Eylül 2018 16:12

FOX TV’nin Yasak Elma dizisinin başrol oyuncusu Talat Bulut hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Daha önce 19 yaşındaki kostüm asistanı kendisini taciz ettiği iddiası ile Talat Bulut’u savcılığa vermişti. Savcılık ise yeterli delil olmadığı gerekçesi ile soruşturma hakkında takipsizlik vermişti.

Bu saba Söylemezsem Olmaz adlı programda, Talat Bulut hakkında yeni bir taciz iddiası daha ortaya atıldı.

“AVM’de taciz iddiası”

Programın yorumcularından Ece Erken’in canlı yayında okuduğu mesajda, “Merhabalar Ece ve Bircan Hanım. Talat Bulut 5-6 sene önce bir alışveriş merkezine mağaza projelendirmesi için giden kız kardeşimi sözle taciz etmiş. Hatta ertesi gün tekrar aynı mağazaya giderek yine aynı davranışlarına devam ediyor.

“Arkasından koşarak taciz etmiştir”

Kardeşimin işi bitene kadar civarda oyalanmış. Otoparka indiğinde de arkasından koşarak taciz etmiştir. Koşmak abartılı diye düşünmeyin. Gerçekten durum böyle. Kardeşim korkuyla bunları dile getirmişti. Şimdi bunlar nasıl ispatlanabilir ki? Umarım bir şey olur. Bir şahit bir kayıt bulunur da cezasını çeker?" ifadeleri yer aldı.