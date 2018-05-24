Yine Rubin, yine tehdit! Bakın bu kez ne dedi?

Sürekli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan eski Pentagon yetkililerinden Michael Rubin, bu kez de tahdit dolu paylaşımlarda bulundu.

Güncellenme 24 Mayıs 2018 10:40

Yaptığı her açıklamada Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tehditler savuran eski Pentagon yetkililerinden Michael Rubin yine rahat durmadı. Sürekli dövizin arttığı şu günlerde ortalığı karıştıracak bir tweet attı. Bir hafta önce yaptığı paylaşımlar doların artışını öngören Rubin'in bu hamlesi Türkiye üzerindeki karanlık ekonomi oyunlarını bir kez daha ortaya serdi.

Rubin, geçen hafta bu haftayı kastederek doların 5 TL olacağını, seçimden sonra ise 10 TL olacağını iddia etti. Rubin'in bu paylaşımı bu artışlarda kimlerin parmağı olduğunu ortaya çıkardı.

Dolar dün zirve üzerine zirve yaşadı ve 4.92 seviyelerine ulaştı. Merkez Bankası’nın geç likidite penceresi borç verme faiz oranını yüzde 13,5’ten 16,5’e yükseltmesiyle dolar 4.55’e geriledi.

Rubin, geçen hafta paylaştığı mesajında “1 dolar 5 TL ne zaman olur? Haftaya? 1 dolar 10 TL hemen secimden sonra mi olacak? ” ifadelerini kullanmıştı.