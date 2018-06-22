Yine HDP, yine olay!

Van'da seçim çalışmaları yürüten AK Partililere HDP'li bir grup taşla saldırdı.

Güncellenme 22 Haziran 2018 09:59

Van Çatak'ta HDP'li bir grup seçim faaliyetleri yürüten AK Partililere taşla saldırdı. Çıkan olayda iki partili yaralandı.

Uzuntekne adlı mahallede seçim çalışmaları yürüten ve aralarında AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur'un da bulunduğu partililer, HDP'li bir grubun taşlı saldırısına uğradı. Bu sırada, Metin ve Engin Çelik yaralanırken, yaralı kişiler Çatak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay sonrası bölgeye intikal eden güvenlik güçleri saldırıyla ilişkisi bulunduğu iddiası ile üç kişiyi gözaltına aldı.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan İlçe Başkanı Babur, saldırıyı gerçekleştirenleri kınadığını, parti çalışanlarının HDP'li grubun çirkin saldırısına uğradığını, iki kişinin yaralandığını, demokrasi için yarıştıklarını söyledi.

Babur "Bunların demokrasi dediği şey buysa böyle demokrasi istemiyoruz" ifadeleri ile sözlerine son verdi.