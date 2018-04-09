Yine aynı ihmal, yine kaza!

Go-kart aracına fularla binen ve bu nedenle kaza yaparak ağır şekilde yaralanan Havvanur, akıllara 2013'te yaşanan benzer bir olayı getirdi.

Güncellenme 09 Nisan 2018 10:00

Geçtiğimiz günlerde Sarıyer'de yaşanan olayda bir lise öğrencisi geçirdiği go-kart kazası sonrası yoğun hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, liseye giden Havvanur Yalçın arkadaşları ile birlikte İstinye'de bulunan bir go-kart alanına geldi. Alana giden genç kız burada emniyet kemerlerini takarak go-karta bindi.

İşletme sahipleri uyarmadı

Daha önce yaşanan kazalardan dolayı ve güvenlik gerekçesi ile boynundaki şalı çıkartmayan ve işletme sahipleri tarafından da uyarılmayan Havvanur, ayrıca kask da takmadı. Burada bir süre aracı kullanan Havvanur'un boynundaki fular kullandığı aracın arka tellerine dolandı. Bu nedenle kaza yapan Havvanur, ağır şekilde yaralandı. Genç kız daha sonra olay yerine çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakımda tutuluyor

Yedikule Göğüs Hastanesi ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve ameliyata alınan Havvanur Yalçın, yoğun bakımda uyutuluyor. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken kaza akıllara 2013 yılında Sakarya’da bir üniversite öğrencisinin benzer bir kazada başının koparak feci şekilde can vermesi olayını getirdi.

Daha önce de benzer bir olay yaşandı

Daha önce de 2013'te meydana gelen benzer bir hadisede, bir genç kızın go-kart aracına yasak olmasına rağmen boynundaki atkıyla bindiği, olayın atkının tekerleklere dolanması sonucu meydana geldiği öne sürümüştü.