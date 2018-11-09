Yılmaz'dan Kılıçdaroğlu'na ağır sözler: Kepaze ol!

CHP'li Yılmaz, Meclis'te yaptığı basın açıklamasında Kılıçdaroğlu'na ağır ithamlarda bulunarak, meydan okudu.

Güncellenme 09 Kasım 2018 13:55

Açtığı “Türkçe ezan” tartışması nedeni ile dün CHP tarafından kesin ihraç talebi ile disiplin kuruluna sevk edilen Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Partisinin kendisini disipline sevk etmesi konusunda konuşan Yılmaz, açılan disiplin soruşturmasının yanlış ve hukuksuz olduğunu söyledi.

CHP’de farklı bir yerdeyim

Yılmaz, kararın CHP'de farklı bir yerde olduğunun göstergesi olduğunu, kendi partisinde kendi milletvekillerine karşı sansür uygulanmasının CHP'nin politikası olamayacağını ifade etti.

Dışardan Cumhurbaşkanı adayı kulisi yürütüldü

CHP’nin kendi içindeki üyeleri dışında dışarından bazı kişileri aday yapmak konusunda kulis yapamayacağını, bunu yapanın CHP’nin politikalarını ihlal ettiğini belirten Yılmaz, “Siz birisine diktatör diyorsanız siz kendi partinizin içerisinde onun bir karbon kopyası olursanız bu CHP'nin politikasına aykırıdır. Bütün seçimleri kaybedip hala koltuğunu terk etmeyen anlayış CHP politikası olamaz. Sana olan umudumu kesmiş bitirmişim ben. Hesabın benim önümü kesmek beni şeytanlaştırmak sen neyi savunuyorsun?” açıklamalarında bulundu.

AK Parti ile iş tuttu

İsim vermeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Yılmaz, CHP liderinin kendisini partiden göndermek istediğini çünkü kendisine rakip olarak gördüğünü, AK Parti ile iş tuttuğunu, hala partiyi zorladığını, yerel seçimlerde de yanlış yolda olunduğunu, arkasında duramadığını, yönetim tarafından trollere teslim edildiğini ileri sürdü.

Tarih seni yargılayacak

Yılmaz, Kılıçdaroğlu’nun kendisi partiden göndermek istediğini, Kılıçdaroğlu’nun CHP’ye yönetmediğini ve kendisinin de ona bu yüzden rakip olduğunu, genel başkanlık hazırlığı içinde olduğunu, parti içindeki yükselişinden Kılıçdaroğlu’nun rahatsız olduğunu, tarihin Kılıçdaroğlu’nu yargılayacağını, aşağılık işlere imza atıldığını, istifa etmeyeceğini söyledi.

Hodri meydan

Yılmaz ayrıca, “İstifa etmiyorum ne yapıyorsan yap. Sıkıyorsa at beni buradan rezil ol kepaze ol” diyerek Kılıçdaroğlu’na meydan okudu.