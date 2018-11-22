Yılmaz Vural: Alicim beni unutma!

Yılmaz Vural, Fenerbahçe'nin, başında Ali Koç olduğu sürece bu takıma teknik direktör olma ihtimalinin daha fazla olduğunu söyledi.

Güncellenme 22 Kasım 2018 09:57

Adana Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Fenerbahçe'nin, başında Başkan Ali Koç olduğu sürece bu takıma teknik direktör olma ihtimalinin daha fazla olduğunu söyledi.

20 sene önceki anısı

Vural, Başkan Koç’un kendisini iyi tanıdığını, 20 sene önce Ali Koç ile sohbet ettiğini, o zamanlar çok genç olduğunu, 'Hocam en büyük idealim bu takıma başkan olmak' dediğini, şimdi ise o hayalini gerçekleştirdiğini, Ali Koç takımın başında olduğu müddetçe kendisinin de Fenerbahçe’nin hocası olma ihtimalinin çok fazla olduğunu ifade etti.

“Taraftar beni istiyor”

Vural, "Bir yöneticiyi aradım. 'Benim bir takıma gitme durumum var eğer beni alma gibi bir tasarrufunuz varsa cevap verin' dedim. O yönetici de, 'Koeman ile devam ediyoruz. Birkaç maç alırsa onunla devam edeceğiz. Eğer onunla devam etmezsek siz de bizim gündemimizdeki hocalardan birisiniz' dedi. Taraftar beni istiyor. Getirin kardeşim. Yapamazsak 'yuh sana' deyin" ifadelerini kullandı.

Ali Koç’a övgüler

Bütün Fenerbahçe taraftarının Başkan Ali Koç'un başarılı olması için duacı olduğunu belirten Vural, takıma 50 milyon dolar hibe ettiğini, darboğazda böyle destek gelmesinin Fenerbahçe için büyük bir şans olduğunu, takım kaybetse bile yine 40 bin kişi geldiğini, taraftarının inancının tam olduğunu söyledi.

“Alicim beni unutma”

Vural, “Alicim beni unutma. İhtiyacın olursa buradayım" dedi.