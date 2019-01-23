Yılmaz Özdil'in tartışmalı kitabı satış patlaması yaptı

Yılmaz Özdil’in bu sabah 09.05'te satışa sunduğu özel basım Mustafa Kemal kitabı kısa sürede satış rekoru kırdı.

Güncellenme 23 Ocak 2019 12:42

Yılmaz Özdil’in 1881 adet bastığı, bugün 09.05’te satışa çıkaracağını açıkladığı, fiyatı 2 bin 500 TL olan özel basım kitabı 2,5 saatte 1400 adet sattı.

Telefonlar tıkandı, internet sitesi kapandı

Mustafa Kemal kitabının bir daha asla basılmayacak özel serisini 09.05’te satışa sunan yayınevi, satışları internet sitesi üzerinden yaptı. Site aşırı yoğunluk nedeni ile erişime kapatılırken, telefonlar da yoğunluktan dolayı kilitlendi.

4 milyon 702 bin 500 TL gelir elde edecek

Yılmaz Özdil, satış fiyatı 2 bin 500 olan ve sosyal medyada büyük bir tepkiye yol açan kitaptan toplam 4 milyon 702 bin 500 TL gelir elde edilecek.

09.05’te satışa sunuldu

Yayınevinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kitabın bu sabah saat 09.05’te satışa sunulduğu duyurulmuştu.

"Almaya mecbur değilsin"

Hakkındaki eleştirilere Sözcü gazetesindeki köşesinden yanıt veren Yılmaz Özdil, "Almaya mecbur değilsin" diyerek tepkilere meydan okumuştu.

"Bu koleksiyon kitabı"

Bunun koleksiyon kitabı olduğunu belirten Yılmaz Özdil, elektrik faturası değil, doğal gaz faturası değil diyerek komik bir savunma yapmıştı.

Yılmaz Özdil, kimsenin kitaba bu parayı ödemek zorunda olmadığını, kitabı almaya mecbur olmadığını, Mustafa Kemal'i okumak isteyenlerin, aynı içerikteki her bütçeye uygun versiyonunu alabileceğini, padişahlara prestij kitap yapınca sorun olmadığını, Atatürk için çaba harcayınca "istismar" diye nitelendirildiğini belirterek eleştirilere kulak tıkadı.