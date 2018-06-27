Yılmaz Özdil'den CHP için "kayyum" çağrısı

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, istifa etmemekte kararlı olan Kılıçdaroğlu için Erdoğan'a CHP'ye "kayyum" ata çağrısında bulundu

Güncellenme 27 Haziran 2018 11:27

24 Haziran seçimleri sonuçlarının ardından CHP'de liderlik tartışmaları başladı. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin açıklamalarında sonra kameralar karşısına geçen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, istifa etmeyeceğini söyledi.

Özdil, Erdoğan’dan yardım istedi

Kılıçdaroğlu ve yönetimin tavrı büyük tartışmalara neden olurken, muhalif gazeteci Yılmaz Özdil bu kez AK Parti veya iktidarı değil CHP'yi yaylım ateşine tuttu. Özdil yazısında Erdoğan'dan yardım isteyerek, 'kayyum' çağrısı yaptı.

İnce – Kılıçdaroğlu savaşları başladı

Seçimlerde CHP'den 8 puan daha fazla alan İnce'nin Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikmesi olay oldu. Elazığ milletvekili Gürel Erol ve eski milletvekili Eren Erdem, Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet ederken, İnce de 'yola devam' mesajı verdi.

Kılıçdaroğlu ne demişti?

24 Haziran seçimleri sonrası açıklama yapan Kılıçdaroğlu, seçimin tek kaybedeninin AK Parti olduğunu, 7 puan kaybettiğini, parlamentoda da çoğunluğunu kaybettiğini, kazananın demokrasi olduğunu, bu sonucu kolay elde etmediklerini, hangi süreçten bugünlere geldiklerini herkesin bilmesi gerektiğini söyledi.

İnce’ye eleştiriler

İnce hakkında değerlendirme yapan Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin CHP'den fazla oy almasını öteden beri savunduklarını, aksi halde cumhurbaşkanı adayı olamayacağını, İnce'nin altı oku çıkardığını, bunu daha fazla oy alabilmek için yaptığını, İnce'nin tüm çalışmalarına katkı verdiklerini, gösterdiği performansı da doğru bulduklarını, hiç eleştirmediklerini, genç biri olarak, çalışığını, enerji sarf ettiğini, CHP'den fazla oy alması kadar doğal bir şey de olamayacağını, oy almaması durumunda büyük sorun çıkacağını ama yinede beklentinin altında kaldığını, bunun kendi ifadesi olduğunu, bireysel çıkar peşinde koşanların ve koltuk sevdası olanların CHP'de yeri olmadığını ifade etti.

Kayyum çağrısı

Kılıçdaroğlu'nun kullandığı bu ifadelerden sonra Yılmaz Özdil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, bunca senedir Erdoğan'dan bir şey istemediğini, ilk defa bir isteği olduğunu söyledi. Özdil, "Tek adam seçildin, hazır Ohal de kalkmamışken, ilk icraat olarak gözünü seveyim şunu görevden alıver, kırma beni. Kayyuma bile razıyız gari!"