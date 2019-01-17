Yılın magazin olayı patladı! Hazer Amani ile Sıla uyurken yakalandı

Masterchef yarışması ile ünlenen şef Hazer Amani, Sıla ile aracın arka koltuğunda uyurken yakalandı.

Güncellenme 17 Ocak 2019 10:53

2019’un ilk günlerinden itibaren magazin gündemine bomba gibi düşen haberler peşi peşine geliyor. Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu ile Masterchef yarışması ile ünlenen şef Hazer Amani, bir arabada sarmaş dolaş uyurken görüntülendi.

Birlikte Sıla’nın evine gittiler

Aracın arka koltuğundan kafa kafaya, el ele uyurken görüntülenen ve kırmızı ışıkta kameralara takılan ünlü isimlerin samimi halleri dikkatlere takıldı. İkilinin daha sonra birlikte Sıla’nın evine gittiği ve Hazer Amani'nin eşinin bu buluşmadan habersiz olduğu iddia edildi.

2013’te evlenmişti

Flaşlardan habersizce arka koltukta uyuyan ikilinin bu hali bir süre daha devam etti. Kırmızı ışıkta duran arabada ise Hazer Amani'nin parmağındaki alyans dikkat çekti. Amani 2013 yılında Deniz Mumcuoğlu ile evlenmişti.

Proje için bir araya geldik açıklaması

Aşk iddialarının ortaya atılmasından sonra konuşan ve o görüntüleri yalanlayan Amani, Sıla ile bir proje için bir araya geldiklerini, bu projenin yakında ortaya çıkacağını söyledi.

Eşinin Sıla ile bir arkadaşlığı yok

Sıla ile eşinin daha önceden tanışık olup olmadığı konusunda da konuşan Hazer Amani, eşinin Sıla ile daha önceden bir arkadaşlığı olmadığını, bu buluşmanın iş görüşmesi kapsamında olduğunu belirtti.

Sıla hayranlarından tepki

Ahmet Kural tarafından şiddet gördüğü iddiası ile gündeme gelen Sıla’ya, hayranları evli adamla birlikte olduğu gerekçesi ile tepki gösterdi.

Bekar sanılıyordu

Masterchef yarışmasıyla ünlenen Hazer Amani’nin 2013’te eşi Deniz Mumcuoğlu ile evlendiği ve evliliği hakkında hiç konuşmadığı ortaya çıkarken herkes onu bekar sanıyordu.