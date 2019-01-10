Yılın magazin bombası patladı! Acun'un yeni aşkı olay oldu

2017'de Miss Turkey birincisi olan ve 15 Temmuz şehitleriyle ilgili attığı tweetler nedeni ile tacı geri alınan Itır Esen'in Acun Ilıcalı ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Güncellenme 10 Ocak 2019 10:50

Bir süre önce sürpriz bir şekilde Şeyma Subaşı’ndan boşanan Acun Ilıcalı’nın 2017’de Miss Turkey birincisi olan ama attığı tweet nedeni ile tacı geri alınan Itır Esen’le aşk yaşadığı ortaya çıktı. İddiaya göre, Acun ile Itır Esen, Bağdat Caddesi'nde baş başa yemek yediler ve Dubai’de baş başa tatil yaptılar.

Acun’la aşk yaşıyor

Kulislerdeki iddiaya göre, Avun Ilıcalı ile Itır Esen, önce Bağdat Caddesi’nde bir restoranda birlikte görüldü, daha sonra birlikte tiyatroya giden çift, Dubai’de de kısa bir tatil yaptı. 50 yaşındaki Acun’ın aşk yaşadığı iddia edilen Itır Esen henüz 20 yaşında.

Tacı geri alınmıştı

2017’nin Eylül ayında yapılan güzellik yarışmasında birinci olan Itır Esen’in 15 Temmuz 2017'de attığı mesajı tepkilere yol açmıştı ve bu nedenle tacı geri alınmıştı.

Hakkında soruşturma başlatılmıştı

Itır Esen hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı.

Ünlü Yeşilçam yıldızının yeğeni

Öte yandan Itır Esen, Türk sinemasının sevilen ismi Itır Esen’in aynı adı taşıdığı yeğeni olduğu ortaya çıkmıştı.