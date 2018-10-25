Yılın ilk karı düştü

Meteoroloji uyardı. Ankara ve İstanbul'da sıcaklıklar düştü. Yüksek kesimlere kar yağdı.

Güncellenme 25 Ekim 2018 15:29

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden üst üste gelen uyarılardan sonra İstanbul ve Ankara’da sıcaklıklar 10 derece düştü.

Sezonun ilk karı yağdı

Türkiye’nin önemli kış turizmi bölgeleri olan Uludağ, Kartalkaya ve Kartepe kayak merkezlerine de, sezonun ilk karı yağdı.

Kar kalınlığı 10 santime ulaştı

İstanbul’a yaklaşık olarak 1,5 saat mesafede olan Kartepe’de, kar kalınlığı 10 santime ulaştı.

Zincirsiz çıkışlara izin verilmiyor

Uludağ’da da dün geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle karayolları ekipleri yolun kapanmaması için çalışmalarına başlarken, jandarma ekipleri 18. kilometredeki Milli Park Gişeleri’nden itibaren araçların zincirsiz çıkışlarına izin vermiyor.

Kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık’ta başlıyor

Bu arada şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık 2018 tarihi itibari ile başlayacak.