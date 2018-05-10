Yıldız Tilbe'ye şarkısını vermediği için hakaret ettiler

Twitter'da "Kandıramazsın Beni" şarkısını CHP'ye vermediği için Yıldız Tilbe'ye ağır hakaretler edildi.

Güncellenme 10 Mayıs 2018 09:53

24 Haziran'da yapılacak seçimler için şarkı arayışında olan muhalefet partileri "TAMAM" furyasından dolayı Yıldız Tilbe'nin "Kandıramazsın Beni" şarkısının peşine düşmüştü. Bu kapsamda CHP'nin ünlü sanatçıya teklif götürdüğü öğrenilmişti. Bu iddiaları doğrulayan Tilbe, böyle bir şey kabul etmeyeceğini siyastin hiçbir yerinde şarkılarının olmayacağını, kullanılması durumunda bunun kendinden habersiz olduğunu duyurdu.

Yıldız Tilbe açıklama yaptı

CHP'nin ile ön anlama yaptığı iddialarına Yıldız Tilbe resmi Twitter hesabından cevap verdi. Usta sanatçı, haberlerin asılsız olduğunu, şarkılarının sadece kendisini yansıttığını, şarkılarının hiçbir siyasi hareketin temsilcisi olmadığını, şarkılarının herhangi bir siyasi mecrada duyulması durumunda kendisinin haberi olmadığını ve böyle bir şeye izin vermediğini belirtti.

CHP ile anlaştığı iddia edildi

Dün çıkan haberlerde CHP'nin Yıldız Tilbe ile anlaşamaya vardığı ve kullanım hakkı için prodüksiyon şirketi ile anlaşmaya vardığı iddia edilmişti.

Hakaret ettiler

Şarkısını CHP'ye veya başka bir siyasi partiye vermeyeceğini duyuran Yıldız Tilbe, sosyal medyadan adeta lince uğradı. Bazı Twitter kullanıcıların Yıldız Tilbe'ye kararından dolayı hakaret ve küfür içerikli paylaşımlarda bulundu.