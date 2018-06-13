Yıldız Tilbe'nin iftarında Aleyna Tilki sürprizi

Yıldız Tilbe, yeni albümünde yer alan sanatçılara iftar yemeği verdi.

Güncellenme 13 Haziran 2018 15:49

Yeni albümü çok sevilen Yıldız Tilbe, sanatçı arkadaşlarını bir iftarda topladı. Albümde yer alan ünlü isimler; Merve Özbey, Mabel Matiz, Koray Avcı, Cem Belevi, Derya Uluğ, Elif Kaya, Emrah Karaduman, Selim Çaldıran, İlyas Yalçıntaş, Niran Ünsal, Asil Gök, Bahadır Tatlıöz gibi sanatçılar dışında Rober Hatemo, Aslı Hünel ve Suat Suna gibi ünlü isimlerde iftara katılarak Yıldız Tilbe'ye destek verdi.

Yıldız Tilbe'nin verdiği iftarda, müzik dünyasının dört önemli yapımcısı Polat Yağcı, Samsun Demir, Ahmet Çelenk ve Şemsettin Göktaş da, Cafer Özdemir'i yalnız bırakmayarak birlikte fotoğraf ve birlik mesajı verdiler. Ünlü isimler sırayla sahneye çıktı ve sözleri Yıldız Tilbe'ye ait olan şarkıları seslendirdi. İftar sonrası ünlü sanatçı, programa katılanlarla albüm başarısını kutlayarak pasta kesti.

Albümün en beğenilen şarkılarının başında gelen Yalnız Çiçek şarkısını seslendiren Aleyna Tilki, Amerika'da olmasından dolayı yemeğe katılamadı. Genç şarkıcı, Yıldız Tilbe'yi telefonla görüntülü arayarak bir konuşma gerçekleştirdi. Bu duruma çok sevinen Tilbe, Tilki'ye çok teşekkür etti.

İftar sonrası basın mensuplarına konuşan Yıldız Tilbe, yemeğe katılan tüm sanatçı dostlarına teşekkür ettiğini, albümün başarısından dolayı çok mutlu olduğu söyledi.

Yıldız Tilbe ayrıca, "Ona çok yakıştı. Bekliyordum Aleyna'dan böyle bir şey. Çok başarılı. Ülkemizi yurt dışında temsil edeceğine inanıyorum ve etmesini istiyorum" dedi.