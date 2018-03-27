Yıldız Tilbe: Said Nursi benim akrabamdır!

Yıldız Tilbe, Twitter hesabından yaptığı Said Nursi paylaşımı ile bazılarının tepkisini çekerken bazılarının ise takdirini kazandı.

Güncellenme 27 Mart 2018 15:17

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım olay oldu. Tilbe yaptığı paylaşımda Said Nursi'nin akrabası olduğunu açıkladı ve rahmet diledi. Bu paylaşım sonrası bazı takipçileri topa tutarken bazıları da tebrik etti.

Nur Cemaati’nin yayın organı Yeni Asya gazetesi, Tilbe’nin paylaşımını sayfalarına, Tilbe’nin Umre’de çekilen türbanlı bir fotoğrafıyla taşıdı.

Yeni Asya geniş yer verdi

Yeni Asya bu haberi şu şekilde verdi: "Sanatçı Yıldız Tilbe, Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin vefatının yıldönümünde Twitter hesabından bir dizi paylaşımlarda bulundu. Takipçilerinden gelen olumsuz yorumlara tepki gösteren Tilbe, ‘Said Nursi benim akrabamdır, Allah'ın rahmeti üstüne olsun’ dedi. Tilbe mesajında ‘Bana bu konuda hakaret edenler bana değil, kendilerine hakaret etmiştir. Allah onların da ölmüşlerine rahmet etsin"

Risa Haber de Tilbe'den övgüyle bahsetti

Bir diğer Nur Cemaati yayın organı olan Risale Haber ise Yıldız Tilbe’nin başörtülü fotoğrafıyla verdiği haberde “Ses sanatçısı Yıldız Tilbe'nin Said Nursi ile ilgili tweetleri sosyal medyada yoğun bir şekilde tartışılıyor.

Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin vefat yıldönümü olan 23 Mart'ta ‘Said-i Nursi benim akrabamdır, Allah'ın Rahmeti üstüne olsun, ki öyledir. Bana bu konuda hakaret edenler, bana değil kendilerine hakaret etmiştir. Allah onların da ölmüşlerine rahmet etsin’ tweeti atan Tilbe'ye takipçilerinden farklı tepkiler geldi.

Tebrik mesajlarının yanında olumsuz tepkiler de geldi. Olumsuz tepkilerde daha çok hakaret ve küfür edilirken, Tilbe geri adım atmadı ve önce, ‘Peygamberimiz A.S.kurban olayım’ sonra da ‘Saidi Nursi ye Hayran olayım’ mesajlarını verdi" ifadelerini kullandı.