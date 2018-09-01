Yıldız Tilbe, performansı ile izleyenleri coşturdu

Bodrum’da sahne alan ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, ilginç dansları ile izleyenleri coşturdu.

Güncellenme 01 Eylül 2018 13:23

Yaz konserleri kapsamında Bodrum’da sahne alan ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, kendine özgü dansları ve bitmek bilmeyen enerjisiyle sevenlerini kendine hayran bıraktı. Vatandaşlar Yıldız Tilbe’yi dinlemek için konser alanına akın etti. Siyah tüllü bir kıyafetle sahneye çıkan Tilbe, konserin ilerleyen saatlerinde ayakkabılarını çıkararak kendine özgü dansıyla adeta coştu.

En kalabalık konser Yıldız Tilbe konseri oldu

Konser alanına erken gelen Yıldız Tilbe hayranları uzun kuyruklar oluşturdu. Konser alanında oturacak yer kalmadı ve Tilbe hayranları merdiven boşluklarını oturdu. Böylece yaz sezonunun en kalabalık konseri de Yıldız Tilbe konseri oldu.

Dansı ile herkesi coşturdu

İlginç danslarıyla da ünlü olan Tilbe konserde yaptığı danslarını dozunu arttırdı. Tül parlak siyah bir tüllü bir elbiseyle hayranlarının karşısına çıkan Tilbe bir ara hızını alamayarak elbisesinin tüllerini kaldırarak dans etti. Mini eteği gözüken Tilbe bir süre ilginç dansına devam etti. Kalabalığın coşkusuna da dayanamayan Tilbe şarkılarını söylerken sahne önünde bulunan antik mezarı da yumruklayarak şarkısını hayranlarıyla beraber söyledi. Bir an olsun yerinden durmayan Tilbe'nin şarkılarına hayranları konser bitimine kadar eşlik etti. Konseri izlemeye gelen vatandaşlar ise ünlü sanatçıyı cep telefonları ile kaydetmek için birbirleriyle yarıştı