Yıldız isim artık Galatasaray'da

Galatasaray'dan Interli oyuncu Nagatomo'yu 2,5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

Güncellenme 30 Haziran 2018 14:16

Galatasaray, İtalya'nın önemli kulüplerinden olan Inter'den Nagatomo'yu 2,5 milyon euro karşılığında transfer etti.

Profesyonel futbolcu Yuto Nagatomo ve kulübü FC Internazionale Milano SpA (Inter) ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 2.500.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcunun kendisiyle de 2018-2019 futbol sezonundan başlamak üzere 2 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 2.000.000 EUR sabit transfer ücreti ödenecektir.

Galatasaray formasıyla 15 maça çıkan ve 3 asist yapan Japon futbolcu, kısa sürede taraftarın sevgilisi olmayı başarmıştı.

Dünya Kupası'nda H Grubu'nu ikinci sırada bitirerek bir üst tura yükselen Japonya, Belçika ile karşı karşıya gelecek.

Inter'den sonra Galatasaray da Nagatomo transferini resmen duyurdu. Sarı-kırmızılılar sosyal medya hesabından, "Sol taraf sana emanet. Galatasaray'a yeniden hoş geldin" paylaşımında bulundu.