Yıldız futbolcuyu taşıyan uçak kayboldu

Nantes'tan Cardiff'e transfer olan yıldız futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçak radardan çıktı.

Güncellenme 22 Ocak 2019 15:10

Fransa Ligi kulüplerinden Nantes'tan Premier Lig ekibi Cardiff'e transfer olan futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçak Manş Denizi üzerinde kayboldu. Uçakta Sala ile birlikte bir kişinin daha bulunduğu belirtildi.

2 gemi ve bir helikopterle aranıyor

Arama kurtarma çalışmalarına 2 helikopter ve bir gemi katıldı ama kaybolan uçaktan henüz bir iz bulunamadı. Yerel saatle dün akşam saat 19.15’te Fransa’dan kalkan uçakla bağlantının kesilmesi üzerine 20.23’te arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı, ancak hava ve deniz koşullarının zorlaşması üzerine çalışmalara gece 02.00'da son verildiği ifade edildi.

Arama çalışmaları bir sonuca varmadı

Guernsey polisi, arama çalışmalarının bu sabah itibariyle yeniden başladığını ancak henüz bir sonuç alınamadığını açıkladı.

Yıldız oyuncu veda mesajı yayınlamıştı

28 yaşındaki Arjantinli golcü, Cardiff City'e 17 millyon euroya transfer olarak kulüp rekoru kırmıştı. Yıldız futbolcu, Twitter hesabından yaptığı son paylaşımda eski takım arkadaşlarıyla fotoğrafını 'Hoşçakalın' notuyla paylaşmıştı.