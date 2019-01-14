Yıldız Asyalı'nın sözleri Arda Kural'ı duygulandırdı

Arda Kural, Yıldız Asyalı'nın kendisi için söylediği sözlerin çok hoşuna gittiğini belirtti.

Güncellenme 14 Ocak 2019 15:10

Psikolojik rahatsızlıklar nedeni ile 2012’de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılan ve hakkında psikonevroz teşhisi konulan ünlü oyuncu Arda Kural’ın yeniden rahatsızlandığı iddia edilmişti. Arda Kural kendisi hakkında açıklama yapan Yıldız Asyalı’ya teşekkür etti.

Ünlü oyuncu Yıldız Asyalı katıldığı bir TV programında eski sevgilisi Arda Kural için, "Benim ilk ve en büyük aşkım Arda Kural'dı" demişti.

Yıldız Asyalı’nın sözleri için ne dedi?

Arda Kural da bu sözler sonrası yaptığı açıklamada, Yıldız Asyalı’nın çocukluk aşkı olduğunu, kendisi için çok özel bir insan olduğunu, onu hiçbir zaman unutamadığını, unutulmaz şeyler yaşadıklarını, çok mutlu olduklarını, Asyalı’nın söylediği şeylerin çok hoşuna gittiğini, biraz da incindiğini, onu yenden hatırladığını, kendisini hatırladığı içinde ona çok teşekkür ettiğini söyledi.

Yıldız Asyalı ile hiç görüşmediğini dile getiren Arda Kural, onu görmesi durumunda sarılıp öpeceğini, ailesinin de çok iyi insanlar olduğunu, zor günlerinde ona destek olduklarını belirtti.

Arda Kural, 'Psikoz' rahatsızlığı geçirdiğini, hastalığının iyi niyet ve sosyal yaşamda zorlanmaktan kaynaklı olduğunu ifade etti.