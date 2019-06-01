Yıldırım'dan "Topbaş'ı neden ziyaret ettim" açıklaması!

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Yıldırım, kendisine sorulan "Kadir Topbaş'ı neden ziyaret ettiniz?" sorusuna bakın nasıl cevap verdi.

Güncellenme 01 Haziran 2019 12:07

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, bir basın mensubunun "Kadir Topbaş'ı neden ziyaret ettiniz?" sorusuna "Belediye başkanlığından ayrıldı diye, bizim selamı sabahı kesmemiz mi gerekiyor?" cevabını verdi.

TV5’te Seçim Özel programına katılan Binali Yıldırım, seçim gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Sunucunun 'Kadir Topbaş'ı neden ziyaret ettiniz?' sorununa Yıldırım, "Kadir Topbaş bizim belediye başkanlığımızı yaptı çok da başarılı belediye başkanıydı. Belediye başkanlığından ayrıldı diye bizim selamı sabahı kesmemiz mi gerekiyor?” dedi.

Yıldırım konuya ilişkin ayrıca şunları söyledi;

''Bir hukukumuz var''

Kadir Bey ile bir hukukumuz var. Refah Partisi Beyoğlu İlçe Başkanlığı'ndan başlayan Beyoğlu Belediye Başkanlığı'ndan Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan birlikte yaptığımız birçok proje var. Bir hukukumuz var yani. Belediye başkanlığını bıraktı diye bütün defteri kapatacağız hafızamızdan silecek miyiz?" şeklinde cevap verdi.

"Onu ben de anlamış değilim"

İSPARK'ın zarar etmesine ilişkin soruya Yıldırım, "Onu ben de anlamış değilim. Gelince anlayacağız. Benim de kafama yatmıyor" dedi. Vaatlerini sıralayan Yıldırım, İSPARK'ta ilk 1 saati ücretsiz yapacağız diyerek sözlerine devam etti.