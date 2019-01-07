Yıldırım'dan seçim açıklaması: İstanbul kazansın!

Cumhur İttifakı’nın İstanbul adayı Binali Yıldırım, sonucun ne olursa olsun İstanbul ve Türkiye'nin kazanmasını dilediğini söyledi.

Güncellenme 07 Ocak 2019 11:23

TBMM Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın İstanbul adayı Binali Yıldırım, basın mensupları ile bir kahvaltıda bir araya geldi.

“İstanbul ve Türkiye kazansın”

Yıldırım, 31 Mart seçimlerinde sonuç ne olursa olsun İstanbul’un ve Türkiye’nin kazanmasını istediklerini söyledi.

Yıldırım, "İstanbul'u dinleyeceğiz, gözlerimiz kapalı değil. Gözlerimiz açık İstanbul'u dinleyeceğiz, kulaklarımız delik İstanbul'u dinleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

“Yeni bir dönemin kapıları açılacak”

Yerel seçimlerle birlikte 25 yıl sürecek yeni bir dönemin kapılarını aralamayı hedeflediklerini söyleyen Yıldırım, "Bu seçimlerin bir genel seçim havasına dönüştürülmesi, referanduma dönüştürülmesi, bana göre İstanbul'a yapılabilecek bir iyilik değildir" dedi.

“Çok fazla mesai harcamayacağım”

"İstanbul'un konularının, dünya şehrinin konularının güme gitmesi beni çok üzer" diye konuşan Yıldırım, "Bu bakımdan, kampanya boyunca bu alanda kalmaya devam edeceğim. Mecbur kalmadıkça bu alan dışındaki konularda çok fazla mesai harcamayacağım” ifadelerini kullandı.

İstanbul’da sorun nedir?

Binali Yıldırım, "İstanbul'da 'sorun nedir' diye sordurdum vatandaşlara. Birinci şey; ulaşım ve trafik. İstisnasız bütün ilçelerde, her yerde ulaşım ve trafik telaffuz edilen sorun" dedi.