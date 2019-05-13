Yıldırım'dan İstanbullulara büyük müjde!

Yıldırım, su tüketiminde aylık ortalama yüzde 40 indirim yapılacağını, öğrenci akbilini de aylık 85 liradan 40 liraya düşürüleceklerini söyledi.

Güncellenme 13 Mayıs 2019 17:04

YSK’nın seçimlerin yeniden yapılmasına karar vermesi sonrası Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasında yarış yeniden başladı.

Seçim çalışmalarına hızlı başlayan Cumhur İttifakı’nın adayı Binali Yıldırım, su faturaları ve öğrenci akbiliyle ilgili müjdeyi sosyal medya hesabından verdi.

Binali Yıldırım, "İstanbullulara müjdeli haber: Daha önce söz verdiğimiz gibi; kişi sayısı daha fazla olan hanelerde daha çok indirim olmak üzere, su tüketiminde aylık ortalama yüzde 40 indirim yapılacak. Öğrenci Akbil'i aylık 85 liradan 40 liraya düşürülecek. Hayırlı olsun" dedi.

İmamoğlu’nun vaadi neydi?

CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu, seçimlerden önce su fiyatlarında yüzde 40 indirim yapılacağını öğrenci akbilinin ise 50 liraya düşürüleceğini söylemişti.

Ekrem İmamoğlu'nun mazbatayı aldıktan sonra İBB Meclisi'nde yapılan görüşmelerde oldukça sert tartışmalar yaşanmıştı.

CHP'nin 'öğrenci akbilini 50 liraya düşürelim' teklifi karşısında AK Parti'den '40 lira olsun' önerisi gelmişti.