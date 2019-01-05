Yıldırım'dan İmamoğlu'na sürpriz telefon

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, CHP'nin İstanbul adayı İmamoğlu ile telefonda görüştü.

Güncellenme 05 Ocak 2019 13:35

Yerel seçimler sayılı günler kala tüm Türkiye’nin sonucunu merakla beklediği İstanbul’da kampanyalar için start verildi. Kıran kırana bir seçim mücadelesinin geçeceği beklenen İstanbul’da geçen seçimlere olan daha yapıcı adımlar atılıyor.

Karşılıklı olumlu adımlar atıldı

CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, eski başkan Kadir Topbaş’ı ziyaret etmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan randevu talep etmişti. Erdoğan, CHP’li adayın bu talebine olumlu karşılık vermişti. İmamoğlu’nun bu adımlarından sonra AK Parti’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım’da anlamlı bir adım attı.

Yıldırım’dan İmamoğlu’na telefon

Yıldırım, İmamoğlu’nu telefonla aradı. Görüşmede Binali Yıldırım'ın Ekrem İmamoğlu'na "hayırlı olsun" dileklerinde bulunduğu öğrenildi.

Yıldırım daha önce ne demişti?

Daha önce çıkan haberlere göre Yıldırım, kendisine İmamoğlu'nun aleyhine olduğu iddiasıyla dosya getirenleri geri çevirmiş ve "Bu tür şeyler bana yakışmaz, temiz siyaset yapmaya devam edeceğiz" karşılığını vermişti.