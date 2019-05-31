Yıldırım'dan evlenme arifesinde olan gençlere müjdeli haber!

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Yıldırım, 3 başlık altında açıkladığı projeleri ile vatandaşı sevindirdi.

Güncellenme 31 Mayıs 2019 12:54

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, 23 Haziran’da seçilmesi durumunda hayata geçireceği projelerini paylaştı.

Cumhur İttifakı’nın İstanbul adayı Yıldırım, AK Parti il binasında basın mensupları ile buluştu. Burada projelerini aktaran Yıldırım, ''Ne dediysek yaptık, yine biz yaparız'' dedi.

Yıldırım projelerini, ''Aileler için yapılacaklar”, ''Gençlik Destek Paketi'' ve ''İstanbul İstihdam Paketi'' olarak üç başlıkta açıkladı.

Yıldırım’ın projeleri madde madde şu şekilde:

"-Su faturalarına yüzde 46 indirim yaptığımız gibi İstanbul'da doğalgaza yüzde 10 indirim yapacağız.

-Dar gelirliye elektrikte 80 doğalgazda 50 lira destek vereceğiz.

-Su ve doğalgaz abonelerinin daha önce ödediği 'açma-kapama' ücreti kaldırılacak.

-İGDAŞ ve İSKİ'ye olan borçlardan gecikme zammı ve cezası alınmayacak.

-İSPARK ilk 1 saat için ücretsiz olacak.

-Ev kadınları ve engelliler için de projeşler düşünüldü.

-Her yıl 25 bin engelli aileye belediye kamplarında bir hafta tatil imkanı verilecek.

-Ev kadınlarının yaptığı el işlerine 1000 liraya kadar destek verilecek.

-Yeni evlenen çiftlere de destek verilecek.

-Her çifte 8 bin lira düğün yardımı yapılacak, düğünler için belediye sosyal tesisleri kullanılacak.

-Toplu taşıma öğretmenlere ücretsiz olacak.

-Üniversite öğrencilerine 10 GB internet desteği sağlanacak.

-Tüm öğrencilere müze ve şehir tiyatroları ücretsiz olacak.

-Üniversiteye hazırlanan gençlere de aylık ulaşım 40 lira olacak.

-Amatör spor klüplerine 100 biner lira destek verilecek.

-Her yıl 100 bin İstanbulluya iş bulacağız.

-Bilişim, yazılım, yapay zeka gibi konularda projeleri olan gençlere 100 bin liraya kadar bilişim sermayesi verilecek.

-50 bin gence yarı zamanlı çalışma imkanı tanınacak, bütçeyi Aile ve Çalışma Bakanlığı karşılayacak.

-Üniversite öğrencilerine iş öncesi staj imkanları sağlanacak.''

Ayrıca İstanbul ulaşımı için akıllı kavşaklar, tüneller, yapılacak. Evlerin çatılarından güneş enerjisi projesi hayata geçirilecek.