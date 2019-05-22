Yıldırım'dan çok kritik af açıklaması!

AK Parti'nin İstanbul adayı Yıldırım, afla ilgili çalışmaların davam ettiğini, affın kapsamı hakkında bilgi sahibi olmadığını söyledi.

Güncellenme 22 Mayıs 2019 10:55

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşlarla bir araya gelen Binali Yıldırım, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Misafir olduğu evde masa olmasına rağmen yerde oturduğu iftarı soran FOX TV muhabirine cevap veren Yıldırım, "Biz gittiğimizde yer sofrası zaten hazırdı. Misafir, ev sahibi neyi uygun görürse ona tabidir. Bu haberi yapan bizimle gelseydi mahcup olurdu” şeklinde cevap verdi.

Vatandaşlara gündem hakkında kritik bir açıklama yapan Yıldırım, "Af ona vurur mu vurmaz mı daha belli değil. Afla ilgili çalışmalar sürüyor, henüz kesinleşmedi. Çalışma sürüyor afla ilgili” ifadelerini kullandı.