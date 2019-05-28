Yıldırım'dan BBP'ye ziyaret!

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, BBP'ye yaptığı ziyarette önemli açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 28 Mayıs 2019 16:49

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, BBP’ye yaptığı ziyarette önemli açıklamalarda bulundu. BBP İl Başkanlığı'na yaptığı ziyarette konuşan Yıldırım, "23 Haziran'da da BBP ile beraber yürüyeceğiz” dedi.

"Genel siyasetin İstanbul'u gölgelememesi lazım"

"Sokaklar canlı, ilgi çok yüksek. İyi bir kampanya yürütüyoruz" diyen Yıldırım, "Artık bu kampanyanın İstanbul'a odaklı yürümesi lazım. İstanbulluların geleceğini konuşuyoruz. Genel siyasetin İstanbul'u gölgelememesi lazım" diye konuştu.

9 günlük Ramazan Bayramı tatilini hatırlatan Yıldırım, "Tatile gitseler bile İstanbullular 23 Haziran'ı unutmasın" dedi.

"Türkiye'nin aydınlık yarınları için çalışıyoruz"

Yıldırım Cumhur İttifakı için ise şunları söyledi: Bizim Cumhur İttifakı içerisinde AK Parti, MHP vardır ve BBP destek vermektedir. Sahada da bu şekilde cereyan etmiştir. BBP İstanbul'da aday göstermemiş şahsımı desteklemiştir. Biz beraberiz Türkiye'nin aydınlık yarınları için çalışıyoruz.