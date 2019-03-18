Yıldırım: Yasaların elden geçirilmesi lazım

Binali Yıldırım, İstanbul'un Türkiye'nin vergi dilimindeki payını hatırlatarak "Belediyelerle ilgili yasaların elden geçirilmesi lazım" dedi.

Güncellenme 18 Mart 2019 09:28

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, başbakanlık yaptığı dönemde terörü Türkiye’nin gündeminden kaldıracağı sözünü verdiğini ve bunu büyük oradan gerçekleştirdiğini söyledi.

“Kürtlerin PKK diye bir sorunu var”

Terör örgütü PKK’nın Kürtler diye bir sorunu olmadığını ve Kürtlerin PKK diye bir sorunu olduğunu belirten Yıldırım; örgütün gençleri dağa çıkardığını, geleceklerini çaldığını, AK Parti’nin bölgeye 17 yıldır sürekli hizmet götürdüğünü ifade etti.

Beylikdüzü’ne metro müjdesi

Yıldırım; Beylikdüzü'ne 170 km uzunluğunda metro projeleri olduğunu hatırlatarak, 5 yıl içinde faaliyete geçeceği müjdesini verdi.

“Belediyelerle ilgili yasanın elden geçmesi lazım”

İstanbul’un Türkiye’de toplanan vergilerin yarısını verdiğini ifade eden Yıldırım, “İhracatının yüzde 45'ini tek başına yapıyor. Eğer İstanbul tek başına devlet olsa Avrupa'nın 13'üncü, dünyanın 41'inci büyük ülkesi olur. Türkiye'ye çok katma değer sağlıyor ama kendisine fazla pay gelmiyor. Belediyenin aldığı verdi yüzde 4,5. Belediyelerle ilgili yasaların elden geçirilmesi lazım. Hakkari ve Tunceli'yle aynı usule tabi olmaması lazım” dedi.

“En az 500 binin üzerinde istihdam oluşturacağız”

Yıldırım, “Peki ne yapmamız gerekiyor? İstanbul'da 25 yaş altı nüfus 4,5 milyon. Önemli bir insan kaynağı var. O halde biz hedef koyduk. Gelecek 5 yıldaki hedefimiz şu. İstanbul'un milli gelir içindeki payını 350 milyar dolara çıkaracağız. İhracattaki payını 125 milyar dolara çıkaracağız. En az 500 binin üzerinde istihdam oluşturacağız. Bunu yaptığımız zaman 10'un büyük ekonomi olacağız” ifadelerini kullandı.