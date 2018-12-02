Yıldırım ve Kılıçdaroğlu'ndan flaş görüşme! İşte detaylar...

Meclis Başkanı Yıldırım, bugün CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile Meclis’te bir araya geldi.

Güncellenme 02 Aralık 2018 18:42

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, bugün saat 14.00’te CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Meclis’te bir araya geldi.

Görüşme talebi Binali Yıldırım’dan geldi ve ikilinin görüşmesi Kılıçdaroğlu'nun Meclis’teki makamında gerçekleşti.

Yıldırım’ın göreve geldikten sonra kendisini ziyaret eden Kılıçdaroğlu'na "iade-i ziyaret" gerçekleştirdiği öğrenilirken görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Yıldırım, Kılıçdaroğlu’na nezaket ziyaretinde bulunduğunu, Meclis başkanı seçildikten sonra Kılıçdaroğlu’nun da kendisini ziyarete geldiğini, yeni dönemde hem Meclis çalışmaları hakkında bilgilendirme istişare fırsatı bulduklarını hem de ziyaret gerçekleştirmiş olduklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu ise Meclis Başkanı Yıldırım’ın kendisine nezaket ziyaretinde bulunduğunu, Yıldırım’a yürekten teşekkür ettiğini belirtti.

Öte yanda AK Parti'nin İstanbul adayını Binali Yıldırım olacağına kesin gözüyle bakılıyor.