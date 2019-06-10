Yıldırım ve İmamoğlu canlı yayınını kim yönetecek?

AK Partili Mahir Ünal ve CHP'li Engin Altay, Yıldırım ve İmamoğlu canlı yayını hakkında açıklama yapacak.

Güncellenme 10 Haziran 2019 13:20

İstanbul seçimlerinde yarışacak olan Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu arasında yapılması planlanan canlı yayınla ilgili bugün açıklama yapılacak. Son dakika açıklamasını AK Partili Mahir Ünal ve CHP'li Engin Altay yapacak.

Bugün görüşme yapıldı

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesi planlanan televizyon programı için bugün bir görüşme yaptılar.

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı programın saati ve yeri konusunda bugün saat 13.30'da açıklama yapılacak. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları bu açıklamalarla netleşecek.

Her kanal yayını verebilecek

Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım yayınının bu hafta gerçekleşmesi bekleniyor. Hangi gün olacağı bugün açıklanabilir. Her iki parti canlı yayının uydu üzerinden yapılması konusunda anlaştı. Yayını isteyen her kanal canlı olarak verebilecek. Bu doğrultuda programın İstanbul Lütfü Kırdar Kongre Merkezi’nde yapılması gündemde.

İki adayın katılacağı program için ABD başkanları sisteminin uygulanması gündemde. Bu sistemde her iki lidere de aynı sorular yöneltiliyor ve süre de eşit tutuluyor.

Moderatör, İsmail Küçükkaya mı olacak?

Yayını sunacak olan kişi konusunda İsmail Küçükkaya ismi kulislere düştü. Yıldırım ve İmamoğlu'nun 'olur' verdiği Uğur Dündar moderatörlükten vazgeçmişti. Yerini kimin alacağı merak konusu olurken, Fatih Altaylı, Didem Arslan ve Cüneyt Özdemir işe talip oldu. İnternethaber.com'a gelen bilgiye göre CHP ve AK Parti İsmail Küçükkaya konusunda uzlaştı. Birazdan moderatörün isminin, programın yayın gününün ve kanalının açıklanması bekleniyor.