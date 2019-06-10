Yıldırım ve İmamoğlu canlı yayınını İsmail Küçükkaya yönetecek!

Yıldırım ve İmamoğlu'nun 23 Haziran seçimleri öncesi çıkacağı canlı yayın hakkında detaylar netleşti.

Güncellenme 10 Haziran 2019 14:00

23 Haziran’da yapılacak İstanbul seçimleri öncesi AK Parti’nin adayı Binali Yıldırım ile CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu, canlı yayında karşı karşıya gelecekler. İkilinin çıkacağı canlı yayının detayları netleşmeye başladı.

“Tüm kanallarda yayınlanacaktır”

"Adaylar 16 Haziran 2019 Pazar günü saat 21.00'de canlı yayında bir araya gelecektir. Tüm kanallarda yayınlanacak şekilde ortak yayınla gerçekleşecektir. Canlı yayının moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya yapacaktır.

“Teknik ekip hem AK Parti’den hem de CHP’den oluşacaktır”

Eşit süre ve eşit sorularla yapılacak. Canlı yayın programı da Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yapılacak. Teknik ekip ise AK Parti ve CHP ekiplerinden oluşacaktır."