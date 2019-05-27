Yıldırım ve İmamoğlu arasındaki puan farkı ne kadar?

Optimar araştırma şirketi, İmamoğlu ve Yıldırım arasındaki oy farkını açıkladı.

Güncellenme 27 Mayıs 2019 10:04

YSK, 31 Mart yerel seçimleri sonrası şaibe iddiasıyla İstanbul’da seçim tekrarı kararı almıştı. Karara göre yeni seçimler 23 Haziran’da yapılacak. Adaylar kampanyalarını devam ettirirken anket sonuçları da bir bir gelmeye başladı.

Yıldırım yüzde kaçta?

Habertürk yayınında YSK'nın seçimleri iptal etme kararı vermeden önce yaptıkları çalışma sonucunu açıklayan Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir; Ekrem İmamoğlu'nun yüzde 52, Binali Yıldırım'ın yüzde 48 oy alacağını tahmin ettiklerini ifade etti.

Gerekçeli karar sonrası oylar ne durumda?

Öte yandan Daşdemir, YSK'nın İstanbul için gerekçeli kararı açıkladıktan sonra yaptıkları anket sonucunu da 1-2 gün içerisinde açıklayacaklarını ifade etti.