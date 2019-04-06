Yıldırım ve İmamoğlu arasındaki fark kaç oldu!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partisinin lehine düzeltilen oy sayısını açıkladı.

Güncellenme 06 Nisan 2019 18:48

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için YSK'ya yapılan itirazlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Yavuz, "AK Parti lehine düzeltilen sayı bugün itibarıyla 13 bin 969'dur" dedi.

Ali İhsan Yavuz'un açıklamalarından satır başları:

Hangi ilçelerde oyların tamamı sayılıyor?

Şu anda İstanbul'un 4 ilçesinde, İlçe Seçim Kurulu kararları sonucu oyların tamamı sayılıyor. Bunlar Çatalca, Silivri, Maltepe ve Çekmeköy.

İki ilçemizde de sadece birer seçim kurulunda oyların tamamı sayılıyor. Yani Kartal'ın 2. İlçe Seçim Kurulu'nda ve Ataşehir'in 2. İlçe Seçim Kurulu'nda oyların tamamı sayılıyor.

Kaç ilçede geçersiz oylar sayılıyor?

Kalan 33 ilçede, sadece geçersiz oyların sayımı var. Ancak İl Seçim Kurulu kararı gereğince, torbada maddi eksiklikler varsa, o durumda da torbanın tamamının sayımı yoluna gidiliyor.

Yargı süreci de işliyor

Şu anda işleyen bir yargı süreci var. Bu, bütün partilerin yasal hakkıdır ve her parti bu hakkı kullanıyor. Biz de bu hakkımızı kullanıyoruz. Yine bu hak, son derece şeffaf ve son derece aleni bir şekilde işliyor ve yerine getiriliyor.

Mesela tüm bu süreçler yargı gözetiminde yapılıyor. Bu süreçler işlerken aynı zamanda her partinin temsilcisi de orada bulunuyor. Gözlemci olarak o sayıma katılıyor.

Sayım neden uzadı?

Zaman zaman soruluyor. "Seçimler bir günde yapılıyor da, bu iş neden bu kadar uzuyor" diye. Seçim günü 31 bin sandığın her birinde sandık kurulu vardı ve hepsini ayrı ayrı kişiler sayıyordu. Oysa şimdi bu işi sandık kurulları değil, seçim kurulları yapıyor ve bütün sandıkları tek bir kurul sayıyor. Onun için iş uzuyor.

Usulsüzlükleri CHP de kabul etti

Biz, ilk günden beri bir takım hata, suistimal ve usulsüzlüklerin olduğundan bahsediyoruz. Süreç, bizi haklı çıkarmaya devam ediyor. Hatta CHP bile artık kabul etmiş gibi görünüyor. Her şey kamuoyunun karşısında cereyan ediyor.

"Bu 29 bin fark hiç kapanmaz" denirken, şimdi "elbette yanlışlıklar var ama biz yine de şu kadar oyla kazanırız"a geldiler. Demek ki artık bir takım hataların, suistimallerin, usulsüzlüklerin olduğunu CHP de kabul ediyor.

Biz bugüne kadar sizleri, kamuoyunu hiç yanıltmadık. Olanı söyledik. Dedik ki, gerçek ortaya çıksın. Herkes de sonucu bilsin ve kabullensin. Kim hangi partiye oy vermişse, o oy oraya kaydedilsin dedik.

AK Parti lehine kaç oy kayda geçti?

1 Nisan'dan itibaren, itiraz veya maddi hatanın düzeltilmesi sonucu, AK Parti lehine yazılan oy miktarı 11 bin 109 demiştik dün. Bugün AK Parti lehine kayda geçtiği sayı 13 bin 969 olmuştur.

Uğraşımız devam edecek, çalışmalarımız devam edecek ve göreceksiniz, çok daha farklı rakamlara ulaşmış olacağız.

Fark ne kadar?

AK Parti ile CHP arasındaki oy farkı şu anda 18 binin altına indi. 29 binlerden 18 binin altına inen bir farktan bahsediyoruz.