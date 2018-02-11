Yıldırım ve Erdoğan'dan Rusya'ya taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ve Başbakan Yıldırım Moskova'da içinde 71 yolcusuyla düşen uçak kazasına ilişkin Rusya'ya taziyelerini iletti.

Güncellenme 11 Şubat 2018 23:17

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin'e gönderdiği taziye mesajında, Moskova Domodedovo Havalimanından kalkan yolcu uçağının düşmesi sonucu 71 kişinin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın trajik kazada hayatlarını kaybedenlerin ailelerine sabır, Putin'e ve onun şahsında tüm Rus halkına başsağlığı dilediği kaydedilirken Başbakan Yıldırım'ın da uçak kazasında 71 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle Rusya Başbakanı Medevedev'e taziye telgrafı gönderdiği açıklandı.

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Rusya Başbakanı Dmitri Medevedev'e taziye telgrafı yollayan Başbakan Binali Yıldırım mesajında "Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına sabır, şahsınızda Hükümetinize ve dost Rus halkına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da mevlidaşı Lavrov'a taziyelerini iletmişti.