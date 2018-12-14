Yıldırım, vatandaşı bu sözlerle uyardı

TBMM Başkanı Yıldırım, Türkiye’nin ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya olduğunun sır olmadığını söyledi.

Güncellenme 14 Aralık 2018 15:04

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Türkiye’nin ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya olduğunun sır olmadığını söyledi. Yıldırım, bu sıkıntının sebeplerine bakmak gerektiğini, tespiti doğru yapmak gerektiğini ifade etti.

Ekonomik sıkıntı olduğu sır değil

Yıldırım, ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya olduğunun bir sır olmadığını, bir takım sıkıntılar olduğunu, bu sıkıntıların sebeplerinin neler olduğuna bakmak gerektiğini, tespiti doğru yapmak gerektiğini, günümüzde bir ülkede yaşanan sorunlar başka ülkeleri de ilgilendirdiğini, Türkiye’nin 9 Milyarı aşan Gayri Safi Milli Hasıla ile dünyanın ilk 20 ekonomisi içerisinde olduğunu söyledi.

Kriz var diye olumsuz düşünceye girmeyin

Kriz var diye öldük bittik demenin bir lüzumu olmadığını belirten Yıldırım, bu ülkenin daha kötüsünü de gördüğünü, Gezi olaylarının görüldüğünü, Osmanlı'da bile görülmeyen faiz oranının 4.6 düştüğünü, dünyanın en büyük ihalelerinin yapıldığını, IMF ile yolların ayrıldığını, bütün bunların bazı çevreleri rahatsız ettiğini, istikrar kayboluyor algısı yapılıp göstergelerin bozulmaya çalışıldığını, daha sonra 17-25 Aralık ihanetinin görüldüğünü, yine FETÖ’nün 15 Temmuz’daki hain darbe girişiminin gerçekleştiğini, Türkiye’nin bütün bu sınavlardan geçtiğini, Türkiye’nin yılmadan ayakta kaldığını, bugünlerde yaşanılan sıkıntıların üstesinden de gelineceğini, hükümetin tedbirlerini aldığını, bir müddet ayağın yorgana göre uzatılması gerektiğini, geçmişte fazla açılındığını şimdi ise toparlama zamanı olduğunu ifade etti.

Bir süre sıkıntılı bir dönem yaşacağını

Yıldırım, bir süre sıkıntılı bir dönem yaşanacağını, Türkiye’nin varlıklarının değerlerinin iyi olduğunu, ülkede şu an vade uyuşmazlığı olduğunu, burada tıkanıklık yaşandığını, devlet de hükümet de bunun için olduğunu, bu uyuşmazlığı ortadan kaldıracak tedbirler alınacağını, Türkiye’nin elinde mekanizmalarla bu uyuşmazlığın ortadan kaldırılacağını, endişeye lüzum olmadığını söyledi.

Panik yapmaya lüzum yok

Türkiye’de daha önce yaşanan krizleri de hatırlatan Yıldırım, 2001’in kamu krizi olduğunu, o zaman devletin borcunun çok yüksek olduğunu, bu nedenle kriz yaşandığını, bugün yaşananların geçici olduğunu, bugünlerin aynı zamanda fırsat günleri olduğunu, panik yapmanın anlamı olmadığını, bunların gelip geçici olduğunu, bu günler aynı zamanda da fırsat günleri olduğunu, bu dönemde yatırım yapanın kazanacağını ifade etti.