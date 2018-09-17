Yıldırım: Utanmasalar Türkiye’nin anahtarını isteyecekler

TBMM Başkanı Yıldırım, Türkiye'nin hakkı olan uçakları vermek istemeyenlerin utanmasalar Türkiye’nin anahtarını isteyeceğini söyledi.

Güncellenme 17 Eylül 2018 12:13

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul Çekmeköy’de eşi Semiha Yıldırım adına yapılan okulda 2018-2019 eğitim öğretim yılı açılış programına katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Yıldırım, Türkiye’nin kendi insanına güvenmesi gerektiğini, düne kadar İHA’ları Türkiye’ye vermediklerini, şimdi dünyanın en gelişmiş İHA’larını SİHA’larını Türkiye’nin yaptığını, Türkiye’ye hakkı olan uçakları vermemek için çeşitli bahaneler ürettiklerini, Türkiye’nin anahtarını isteyecek kadar utanmaz olduklarını, Türkiye’nin en güzelini yapacağını, şu an onun yapıldığını söyledi.

“Bize kimse zarar veremez”

Türkiye’nin kendi insanına güvenmesi gerektiğin söyleyen Yıldırım, “Düne kadar İHA’ları bize vermiyorlardı. Şimdi dünyanın en gelişmiş İHA’larını SİHA’larını biz yapıyoruz. Hakkımız olan uçaklarımızı vermemek için çeşitli bahaneler yapıyor. Utanmasalar Türkiye’nin anahtarını isteyecekler. Biz yaparsak en güzelini yaparız. İşte şimdi onu yapıyoruz. Artık kendi helikopterimizi yapıyoruz, İHA’ımızı, SİHA’mızı yapıyoruz. Savunma sanayimizde bağımlılığı ortadan kaldırıyoruz. Hepsini yerli ve milli imkanlarla Türk insanın alın teriyle yapıyoruz. Birbirimizi daha çok seversek, daha çok birlik olursak birlikte Türkiye olursak bize kimse zarar veremez” dedi.