Yıldırım: Türkiye’yi böldürtmeyiz!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yıldırım; Yenikapı'da yaptığı konuşmada gençleri "kanka" olmaya davet etti.

Güncellenme 24 Mart 2019 17:05

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Yenikapı’daki mitinginde Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım seçmenlere hitap etti. Yıldırım, burada konuşmasında gençleri “kanka” olmaya davet etti.

“İstanbul’u dünyanın yıldızı yapacağız"

Yıldırım; İstanbul’un şehirlerin sultanı olduğunu, 1994’te canlandığını söyledi.

Birlik ve beraberlikle İstanbul ve Türkiye'nin çözülmeyecek sorunları olmadığını belirten Yıldırım "1994’te bu mübarek şehri nasıl diriltip canlandırdıysak, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında da İstanbul’u dünyanın yıldızı yapacağız" dedi.

“Yenikapı’da söz veriyorum"

Ulaştırma bakanlığı döneminde yaptığı hizmetleri hatırlatan Yıldırım şu ifadeyi kullandı "Cumhurbaşkanımızla yolları bölüp gönülleri birleştirdiysek, havayolunu halkın yolu yaptıysak Marmaray’ı Avrasya Tüneli’ni Hızlı Treni dünyanın en büyük havalimanını İstanbul’a nasıl kazandırdıysak; Üçüncü Köprüyü Osmangazi Köprüsünü nasıl İstanbul’un hizmetine sunduksa; gelecek 5 yılda sizin desteğinizle aziz İstanbul’a aynı kararlılıkla hizmet edeceğime Yenikapı’da söz veriyorum."

“15 Temmuz’da yenilmeyen Türkiye’nin ruhu burada”

"Türkiye'yi cennet yapan duyguların birlik, beraberlik, kardeşlik olduğunu kaydeden Yıldırım konuşmasına şöyle devam etti:

"Etrafta terör var, savaş var, şiddet var. Bölmek isteyenler var, ayırmak isteyenler var. Ama bir de Türkiye var. 15 Temmuz’da yenilmeyen Türkiye’nin ruhu burada. Siz bu meydanı doldurdukça, ne hainlere yeniliriz, ne de ekonomimize saldıranlara eyvallah ederiz. Türkiye insanlığın merhametin son kalesidir.

“Türkiye’yi böldürtmeyiz”

Size daha huzurlu, daha güvenli bir şehir, bir İstanbul sözü veriyorum. İşte bu sözü Yıldırım sözüdür. Bu İstanbul’da trafik ulaşım çile olmaktan çıkacak. Türkiye’de liderimizle Cumhurbaşkanımızla bunu başardık. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük kuzey ile güneyi birleştirdik. Ama sevgili İstanbullular, yolları böleriz Türkiye’yi böldürtmeyiz. Bunu herkes böyle bilsin.

“İstanbul için var mısınız?”

Çalışmak isteyene iş, kendi işini kurmak isteyene destek bizden. Müjde veriyorum ey İstanbul, ey gençler; gelin İstanbulla birlikte bu şehri akıllı şehir yapalım, bu uğurda birlikte çalışmaya benim kankam olmaya var mısınız gençler? Hanımefendiler birlikte yürümeye hazır mısınız? Beyefendiler omuz omuza daha güzel İstanbul için var mısınız?