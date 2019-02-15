Yıldırım: Türkiye'nin trafik sorununu çözdüm!

AK Parti’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, Türkiye'nin trafik sorununu çözdüğünü, Bahçelievler'in trafiğini de çözeceğini söyledi.

Güncellenme 15 Şubat 2019 12:28

TBMM Başkanı ve AK Parti’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, Türkiye’nin trafik sorununu çözdüğünü, Bahçelievler'in trafiğini de çözeceğini, birlikte bunu halledeceklerini, trafiğin zaman zaman çok sıkıştığını, bunun nedeninin otopark ihtiyacı kaynaklı olduğunu, park eden araçların trafiği zorladığını, bu sorunu çözeceklerini, hastanenin yanına, Soğanlı’ya ve Mustafa Kemal Mahallesine katlı otopark yapılacağını müjdeledi.

2 yıl Bahçelievler’de oturmuş

Bahçelievler Soğanlı Mahallesi'nde 2 yıl oturduğunu söyleyen Yıldırım, o tarihlerde Basın Sitesi'ne çamur içinde gelip gittiklerini, evlendiklerinde eşi Semiha Yıldırım’ın öğretmen olduğunu, Kirazlı Demirkapı İlkokulu'na atandığını, bu neden kendisinin de burada göreve başladığını, evlendikten sonra oturduğu ilk mutin burası olduğunu, buranın anılarında ayrı bir yeri olduğunu söyledi.

İki tane millet kıraathanesi yapılacak

Yıldırım, ilçenin adının Bahçelievler olduğunu ama burada bahçe diye bir şey kalmadığını, Şirinevler'e millet bahçesi yapacaklarını, daha önemli projeleri de olduğunu, ilçenin tarihini de canlandıracaklarını, Siyavuşpaşa Kasrını Millet Kıraathanesi haline getireceklerini, Yenibosna'da bulunan Viran Bosna Sarayını da millet kıraathanesi yapacaklarını ifade etti.