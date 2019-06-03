Yıldırım, tartışmalara son noktayı koydu! İmamoğlu ile...

Binali Yıldırım, CHP ile görüşme halinde olduklarını ve İmamoğlu ile bayram sonrası canlı yayına çıkabileceklerini söyledi.

Güncellenme 03 Haziran 2019 11:02

23 Haziran seçimlerine çok az bir zaman kala Cumhur İttifakı’nın İstanbul adayı Binali Yıldırım’dan sürpriz bir açıklama geldi. Yıldırım, CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu ile canlı yayın çıkabileceğini söyledi.

Gündeme ilişkin değerlendirmeler yaparak gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, son günlerde oldukça fazla gündeme gelen CHP'li Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın konusuna da açıklamalarda bulundu.

“Bayramdan sonra CHP ile temasa geçilecek”

Yıldırım, özellikle CHP'li İmamoğlu'nun da talepte bulunduğu ortak yayın konusunda "Prensipte bir problem yok. Bayramdan sonra CHP ile temasa geçilecek" açıklamasını yaptı.

“Arkadaşlarımız görüşüyorlar”

Yıldırım, "Arkadaşlarımız görüşüyorlar. Artık o hazırlıkları, detayı, günü, içeriği, kuralları... Tabii bu yayının İstanbullulara bir katkı sağlamasını önemsiyorum. Tercihim, ağırlıklı İstanbul olmalı. Onu söyleyince de onu da çarpıttılar. Korkuyor musun diğer konularda cevap vermeyeceğin için mi istemiyorsun gibi aslı astarı olmayan şeyler söylediler. Her şeyi konuşurum ben. Arkadaşımızın siyasi tecrübesinden kat kat tecrübem var, yaşadıklarım da var. Bu bir hakikat. İstanbul'da belediyeciliğim 1994'te başladı. Yeni İstanbul'a aday oluyor filan değilim. Cumhurbaşkınımızla dört buçuk sene beraber İstanbul'da beraber çalışmışız" ifadelerini kullandı.