Yıldırım sözünü tuttu! Akbil 40 TL oldu

AK Parti İBB Meclisi grubu, öğrencilerin kullandığı İstanbulkart’ın aylık ücretini 40 TL ve 200 geçiş olarak belirledi.

Güncellenme 15 Mayıs 2019 16:12

AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Tevfik Göksu imzasıyla yapılan teklif, mecliste oy birliğiyle kabul edilerek, Hukuk, Tarife, Plan ve Bütçe Komisyonlarına havale edildi.

Aylık ücret 40 TL olarak kabul edildi

İlgili komisyonlarca olumlu görüş belirtilen teklif, rapora dönüştürülerek meclise sevk edildi.

Rapor, Meclis Birinci Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ'ın yönettiği oturumda ele alındı. Yapılan oylamada, rapor, oy birliğiyle kabul edilerek meclisten geçti. Böylece, aylık 85 lira olan öğrenci mavi kart ücreti, 40 liraya indirildi.

Resmi ve dini bayramlarda ulaşım ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Ramazan Bayramı'nda toplu ulaşımın ücretsiz olmasını oy birliğiyle kabul etti.