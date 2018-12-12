Yıldırım, şehit emniyet müdürünü böyle uğurladı

Binali Yıldırım, kendisinin yakın korumalığını yapan Altuğ Verdi'nin cenaze törenine katıldı.

Güncellenme 12 Aralık 2018 16:22

Makamında uğradığı silahlı saldırı sonrası şehit olan Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi son yolculuğuna uğurlandı. Verdi’nin naaşı Rize Valiliği’nde yapılan tören sonrası, Adana Havalimanı'ndan konvoy eşliğinde memleketi Mersin'e götürüldü.

Yıldırım, gözyaşlarına hakim olamadı

Mersin’de düzenlenen tören sonrası konuşan Meclis Başkanı Binali Yıldırım, bir dönem kendisinin yakın korumalığını yapan Altuğ Verdi’nin tabutuna gözyaşları ile omuz verdi.

Babası da emekli emniyet müdürüymüş

Törende şehit Verdi’nin eşi Leyla Verdi; kızı İrem Almira ve yakınlarının desteği ile ayakta durabildi. Tören öncesinde konuşan şehidin emekli emniyet müdürü babası Ertuğrul Verdi, bu teşkilata başlarını koyup girdiklerini, ölümün de kendileri için olduğunu, bunun kahpece değil, deli kanlıca olduğunu söyledi.

Yıldırım taziyede bulundu

Yıldırım, Şehit Altuğ Verdi için cenaze törenine katılarak yakınlarına başsağlığında bulundu.

Şehidin babası emekli Emniyet Müdürü Ertuğrul Verdi'yi kucaklayan Yıldırım, baba Verdi’yi teselli etti. Yıldırım daha sonra eş Leyla Verdi ve İrem Almira Verdi’ye de başsağlığı diledi.

Yıldırım’ın bu sırada duygusal anlar yaşadığı görüldü.