Yıldırım, projelerini o tarihte açıklayacak!

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Yıldırım, Cuma namazı çıkışı seçim çalışmaları için start verdiğini açıkladı.

Güncellenme 04 Ocak 2019 15:30

Cuma namazı çıkışı basın mensuplarının sorularını cevaplayan Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını başlattığını duyurdu.

Seçimler için Eyüpsultan'dan yola çıktıklarını dile getiren Yıldırım, 7 Ocak’ta yapılacak olan toplantı ile projelerin tamamının açıklanacağını söyledi.

“Bismillah deyip başlayacağız”

Yıldırım, "39 ilçe ve büyükşehir olarak aziz İstanbulluların güvenini kazanmış bir şekilde, İstanbul'un geleceği için hizmete Bismillah deyip başlayacağız. Tecrübemizle yaptıklarımız, İstanbul için yapacaklarımızın teminatı olacak. Bu şehri fetheden Fatih Sultan Mehmet, süsleyen Mimar Sinan, işgalden kurtaran Atatürk ve 1994'te ayağa kaldıran Recep Tayyip Erdoğan. Bu yürüyüş 25. yılını doldurmuştur” dedi.

Yıldırım, Diğer ittifakın adayı Ekrem İmamoğlu'na hayırlı olsun diyorum, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.