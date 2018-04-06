Yıldırım: Ortadoğu'ya gelen ülkelerin gözlerinde 'petrol' görünüyor!

Başbakan Yıldırım resmi temaslar için gittiği Moğolistan'da önemli açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 06 Nisan 2018 14:37

Resmi temaslarda bulunmak için Moğolistan'a giden Başbakan Binali Yıldırım, düzenlenen fahri doktora töreninde konuşma yaptı. Suriye'de ve Ortadoğu'da yaşananlara değinen Yıldırım, Ortadoğu'ya gelen ülkelerin gözlerine baktığınızda 'petrol' görüyorsunuz" dedi. Yıldırım, "Bu ülkeler aynı zamanda Afrika'da, gözlerine baktığınızda elmas, maden, doğalgaz görüyorsunuz, insanı göremiyorsunuz" ifadelerini kullandı.

TİKA, Moğolistan’a 40 milyon dolar yatırım yaptı

TİKA'nın Moğolistan genelinde gerçekleştirdiği yatırımların yaklaşık 40 milyon dolar civarında olduğunu belirten Yıldırım, 2002'de kurulan Ulanbator Program ve Koordinasyon Ofisinin bugüne kadar 550'nin üzerinde proje ve faaliyete imza attığını, sadece 2017'de 9 farklı şehirde tamamlanan 30 projenin toplu açılışını yaptıklarını, bu projelerin tutarının 2,5 milyon dolar olduğunu söyledi.

Mültecilere en fazla yardım yapan ülke Türkiye

Başbakan Yıldırım, Suriye'de birçok devletin binlerce kilometre uzaktan gelerek güç savaşı verdiğini, Türkiye'nin insanı yaşat ki devlet yaşasın dünya barışı olsun şeklinde anlayışıyla mücadele ortaya koyduğunu, çatışmaların başlamasından itibaren kapıların mazlumlara açıldığını, Suriye'den Irak'tan Afganistan'dan 3.5 milyon kişinin ağırlandığını, bunun 7 seneden fazla süredir yapıldığını, ne BM'nin ne ABD'nin ne Avrupa'nın mültecilere sahip çıkmadığını, gerekli desteği göstermediklerini, Türkiye'nin elindeki imkanlarla bu insanların hayata tutunabilmesi için gerekli desteği gösterdiğini, Türkiye'nin gelirine göre en fazla yardım yapan ülke olduğunu belirtti.