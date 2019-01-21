Yıldırım, o konuda komisyon kurulacağını söyledi

ALS ve sebebi bilinmeyen hastalıklar için Meclis'te komisyon kurulacağını belirten Yıldırım, Stephen Hawking'in de ALS hastası olduğunu söyledi.

Güncellenme 21 Ocak 2019 10:07

AK Parti İstanbul Büyükşehir Başkan Adayı Binali Yıldırım, ALS ve sebebi bilinmeyen bazı hastalıklar için TBMM’de komisyon kurulacağını söyledi.

"Stephen Hawking de ALS hastasıydı”

Ünlü fizikçi Stephen Hawking'in de 21 yaşından itibaren 50 yıl ALS hastası olduğunu hatırlatan Yıldırım, "Esasında hastalık insanların kafasındadır. Eğer insanların kafasındaki hastalığı tedavi edersek, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur” dedi.

“Bu konudaki çabalar çok kıymetli”

Yıldırım, ALS'nin hastayı muhtaç duruma düşürdüğünü, pahalı bir hastalık olduğunu, herkesin üzerine düşenin bu hastalığa yakalanan kişilere moral desteği vermek olduğunu, ALS hastalarının hayata tutunmak, iyileşip ayağa kalkma yönündeki umutlarını canlı tutan her girişimin çok kıymetli olduğunu belirtti.

“Sadece hastaya yardım etmediler”

Bu hastalık dolayısı ile bağışta bulunanların sadece hastaya yardım etmediğini belirten Yıldırım, bu kişilerin aynı zamanda insanlığın ölmediğini de gösterdiğini, hasta olmadan hastalık konusunda duyarlılık göstermeleri sebebi ile herkese teşekkür ettiğini, kimsenin sevdiklerinin gözleri önünde erimesini istemediğini, bunun ızdırap verici bir duygu olduğunu, bu duyguyu yıllarca yaşayan insanların olduğunu unutmamak gerektiğini, hastalara acil şifalar dilediğini ifade etti.