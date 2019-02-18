Yıldırım Meclis başkanlığını bırakıyor! Yerine kim gelecek?

AK Parti’nin İstanbul adayı Yıldırım, Meclis başkanlığı yakın zamanda bırakacak.

Güncellenme 18 Şubat 2019 13:06

AK Parti’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığı görevini bırakmaya hazırlanıyor. Yıldırım; Meclis’te bir veda yemeği de düzenleyemeye hazırlanıyor. Yemeğe geçmiş dönemlerde Meclis başkanlarının yanı sıra 27. dönem milletvekilleri de davet edildi.

23 Şubat’a kadar adaylar netleşecek

Yıldırım’ın istifa kararının, Salı günü Genel Kurul'da okunmasıyla Meclis Başkanlığı seçim takvimi de resmen işlemeye başlayacak. Beş gün içinde, yani 23 Şubat'a kadar, siyasi partilerin Meclis Başkanı adaylarını netleştirmesi gerekiyor.

Hangi isimler geçiyor?

Bu noktada gözler AK Parti’de; Meclis’in yeni başkan adayları arasında kulislerde, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve Meclis Başkanvekili Mustafa Şentop’un isimleri konuşuluyor.

Bahçeli ne düşünüyor?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, daha önce aday çıkamayacaklarını ve AK Parti'nin aday göstereceği ismi destekleyeceklerini açıklamıştı.

CHP’nin adayı Altay

Meclis Başkanlığı seçiminde, CHP'nin adayı olarak Grup Başkanvekili Engin Altay'ın adı geçiyor. Meclis Başkanlığı seçiminin, 24 Şubat Pazar günü yapılması bekleniyor.

Kaç oy alması gerekiyor?

Meclis başkanı seçilebilmek için ilk iki turda adayların 400 oy alması gerekiyor. Ancak, sandalye dağılımı göz önünde bulundurulduğunda ilk iki turda herhangi bir adayın seçilmesi mümkün gözükmüyor. Üçüncü turda 301 oy alan aday, Meclis'in yeni başkanı olacak.