Yıldırım, Meclis Başkanlığı görevini Adan'a devretti

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığı görevini bugün itibarıyla Celal Adan'a bıraktı.

Güncellenme 19 Şubat 2019 09:36

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, 7 aydır yürüttüğü TBMM Başkanlığı görevini istifa dilekçesini imzalayarak bıraktı.

Görevi, MHP’li Adan’a bıraktı

Yerel seçimler kapsamında 12 Temmuz 2018’den bu yana yürüttüğü TBMM Başkanlığı görevini dün itibarıyla bıraktığını dile getiren Yıldırım, yeni Meclis Başkanı seçilene kadar MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan'a görevi devrettiğini belirtti.

Çalışmalar daha verimli olacak

7 aydır yürüttüğü görevini bırakırken içinin rahat olduğunu belirten Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin TBMM'ye ülkemizin Kurtuluş Savaşı'na şahitlik ettiğini, vesayete ve darbelere rağmen güçlenerek bugüne gelindiğini, Meclis'in gücünün daha da artmış olacağını, yeni dönemde TBMM'nin çalışmalarının çok daha verimli olacağına inandığını ifade etti.

Veda yemeğinde ne demişti?

Yıldırım, veda yemeğinde yaptığı açıklamada da, yemek sonrası ayrılma dilekçesini teslim edeceğini, 1 Nisan tarihinde Meclis'in milletvekili sayısında mutlaka bir değişiklik olacağını, nasıl bir değişiklik olacağını şimdiden söylemek istemediğini, parlamenter sistemin son Başbakanı olduğunu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı olduğunu, belediye başkanlığına aday olan ilk Meclis Başkanı olduğunu, Meclis Başkanlığı görevinden çekilen ilk başkan olduğunu söyledi.