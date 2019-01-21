Yıldırım, Marmaray'da yolculuk yaptı

TBMM Başkanı Yıldırım, yerel seçimler kapsamında Marmaray'da yolculuk yaptı.

Güncellenme 21 Ocak 2019 10:42

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Yenikapı’dan Üsküdar’a Marmaray’la yolculuk yaptı. Trende halkla bol bol sohbet eden Yıldırım, daha sonra sahil kenarında bir kafeye girerek vatandaşlarla bir araya geldi.

Kafede sohbet etti

Yenikapı durağından İstanbul kartıyla turnikelerden geçerek Marmaray'a binen TBMM Başkanı Yıldırım, trendeki yolcularla Üsküdar durağına kadar sohbet edip fotoğraf çektirdi. Ardından sahil kenarında bir kafeye girerek vatandaşlarla sohbet etti.