Yıldırım, istifa tartışmalarına bu sözlerle son noktayı koydu

Meclis Başkanı Yıldırım, eşitsizlik olduğunu söyleyenlere "bu durumda bütün adayların görevlerinden istifa etmesi gerekiyor" sözleri ile cevap verdi.

Güncellenme 10 Ocak 2019 12:44

Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın adaylık sürecinde görevini bırakıp bırakmayacağına dair tartışmalara, "Çıktığım yoldan geri dönmem. Kararı seçmen verecek” sözleri ile tepki gösterdi.

3600 ek gösterge konusu

Cumhur İttifakı’nın İstanbul adayı Yıldırım 3600 ek göstergeyle ilgili, verilen sözün mutlaka yerine getirileceğini, hükümet adına konuşamayacağını ama hükümetin söz verdiği konuları yerine getirdiğini söyledi.

“Hukuksuz işlerin içinde yer almam”

Binali Yıldırım, TBMM Başkanı olmasının adaylık sürecine hukuki olarak bir engeli olmadığını, tartışmaların siyasi olduğunu, hukuki bir alt yapısının olmadığını, bu konunun çözüm yerinin YSK olduğunu, hukuka uymayacak hiçbir işin içinde yer almayacağını belirtti.

“Kararı seçmen verecek”

İstifa tartışmalarıyla ilgili olarak da konuşan Yıldırım, "Anayasa'nın 94. maddesi, Yasamayla ilgili Mahalli İdareler Secim Kanunu, meclis başkanını dolaylı olarak istifa etmeyecekler arasında sayıyor. Çıktığım yoldan geri dönmem, kararı seçmen verecek" dedi.

“Eşitsizlik varsa herkes istifa etsin”

Yıldırım; belediye başkanlarının bu süreçte görevlerinden ayrılmadığını, Meclis Başkanı'nın imkanlarının kısıt olduğunu, belediye başkanlarının elinde her türlü imkanlar olduğunu, bu durumda bütün seçime gireceklerin görevi bırakması gerektiğini, Meclis’in böyle bir düzenleme yapıp bu tartışmalara son vermesi gerektiğini, eşitsizlik varsa herkesinm istifa etmesi gerektiğini, yasal bir düzenlemeye gerek olmadığını söyledi.