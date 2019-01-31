Yıldırım istifa ederse Meclis'te bir ilk olacak!

Binali Yıldırım’ın TBMM Başkanlığından istifa etmesi durumunda yerine kimin geleceği tartışma konusu oldu.

Güncellenme 31 Ocak 2019 10:47

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, TBMM Başkanı ve AK Parti’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım’ın istifa etmesi durumunda yerine kimin geleceğine dair kulislerde konuşulanları paylaştı.

18 Şubat günü YSK’ya listeler teslim edilmeden önce Yıldırım’ın istifa edeceğini belirten Sarıkaya, istifa sonrası içtüzük gereği en yaşlı Başkanvekili sıfatıyla, MHP milletvekili Celal Adan seçim bitene kadar Başkanlığa vekalet edeceğini ileri sürdü.

Yıldırım, en geç 23 Şubat günü TBMM’nin yeni Başkanı’nı seçmiş olacağını yazan Sarıkaya, AK Parti kulislerinde adaylık için Numan Kurtulmuş, Naci Bostancı, Mustafa Şentop, Bekir Bozdağ’ın adı geçtiğini, favori gösterilen ise iki isim olduğunu, bunlardan birinin MHP milletvekillerinin de sıcak baktığı Grup Başkanı Naci Bostancı olduğunu, diğerinin ise makul ve sorun çözücü kimliği ile partinin ikinci adamı Numan Kurtulmuş olduğunu söyledi.

Sarıkaya, AK Parti kulislerinde dünden itibaren yeni bir sürpriz isim daha sahaya sürüldüğünü, bu iddianın gerçekleşmesi durumunda TBMM tarihinde ilk kez bir kadın Başkan olacağını aktardı.

Kuliste adı dolaşıma sokulan ismin ise İstanbul Milletvekili Alev Dedegil olduğunu dile getiren Sarıkaya şu ifadeleri kullandı: “İstanbul Kadın Araştırmaları Merkezi Kurucu Başkanlığı’nın yanı sıra AK Parti yönetim kadroları dahil çeşitli kademelerde görev yapan Dedegil, 4 dönemdir milletvekilliği görevini sürdürüyor.

Eğer Dedegil olmazsa, Numan Kurtulmuş veya Naci Bostancı TBMM’nin yeni başkanıdır."