Yıldırım, İstanbul için aday olacak mı? İşte cevabı...

Hakkında AK Parti'nin İstanbul adayı olacağı iddiaları ortaya atılan Binali Yıldırım, ilk kez konuştu.

Güncellenme 01 Kasım 2018 11:33

AK Parti’nin yaptırdığı kamuoyu yoklamalarında İstanbul için ilk sırada çıkan ismin TBMM Başkanı ve eski başbakan Binali Yıldırım olduğu belirtilmişti. Yıldırım bu konuda kararını verdi. Adaylık iddiaları hakkında Posta gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık'a konuşan Yıldırım, çok net olarak böyle bir görevi istemediğini söyledi.

Yalanladı

Binali Yıldırım’ın belediye başkanlığına aday olmak istemediğini belirten Işık, hiçbir şartta aday olmak istemediğini, ne zaman birileri bu konuyu açsa ya da yazsa Yıldırım'ın yakın çevresinin devreye girip yalanladığını vurguladı.

Meclis başkanlığından memnun

Işık, buna rağmen neden Binali Yıldırım'ın adaylığını konuşulduğunu anlamadığını, Yıldırım’a rastladığını, "Aday mısınız?" diye kendisine sorduğunu, çok net bir şekilde böyle bir görevi istemediğini, Meclis Başkanlığı'nda çok mutlu olduğunu, burada yapılacak çok işi, hedefi olduğunu anlattığını aktardı.

Işık yazısında şu ayrıntıyı da vurguladı:

TBMM Başkanı Yıldırım, daha önce ismi hangi görev için gündeme gelirse gelsin her seferinde "Ben partimin neferiyim. Nereye git derlerse giderim, ne görev verilirse yaparım" cevabı veriyordu. Yıldırım ilk kez farklı bir tavır geliştirdi.