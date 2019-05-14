Yıldırım, İmamoğlu'na destek veren ünlüler için bu ifadeleri kullandı!

Binali Yıldırım, İmamoğlu'na sosyal medyadan destek veren ünlülere kırıldığını söyledi.

Güncellenme 14 Mayıs 2019 09:46

Cumhur İttifakı’nın İstanbul adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı’nın İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’na sosyal medyadan "Her şey güzel olacak" paylaşımıyla destekleyen ünlülerle ilgili, "Biraz gönlüm kırıldı" açıklaması yaptı.

Katıldığı bir televizyon programında, Ekrem İmamoğlu'na destek veren sanatçılarla ilgili konuşan Yıldırım, "Sanatçılar bizim toplumumuzun ortak değeridir, sanatçıların bir tarafta kümelenmesi çok doğru bir iş değil" dedi.

"Sanatçı dediğiniz herkese eşit olacak"

"Şöyle anlaşılıyor, İstanbul'un yarısı beni desteklemiş yarısı da arkadaşı desteklemiş" diyen Yıldırım, "Siz onun yanında onu desteklerseniz diğer yarının gönlünü kırmış olursunuz, sanatçı dediğiniz herkese eşit olacak" diye konuştu.

"Onların kariyerine zarar verir"

Yıldırım, "Bireysel olarak da ifade edebilir kimi desteklediğini, sorun hep beraber organize olup onların sloganını da altına koyarak koro halinde sorun. Onların kariyerine zarar verir, bizim ne eksiğimiz var canım, yaşımız ondan fazla olabilir ama tecrübemiz de çok fazla. Bugün İstanbul'da bir asırda yapılamayan işleri yapmışız. Bu kadar da bir sitemim olsun artık" değerlendirmesi yaptı.