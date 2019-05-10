Yıldırım, İmamoğlu'na destek veren sanatçılar için ne dedi?

Cumhur İttifakı’nın İstanbul adayı Yıldırım, Ekrem İmamoğlu'na destek veren sanatçılar hakkında açıklama yaptı.

Güncellenme 10 Mayıs 2019 17:07

Cumhur İttifakı’nın İstanbul adayı Binali Yıldırım, sanatçıların bir aday etrafından kümelenmek yerine görüşlerini tek tek ifade edebileceklerini, bunda bir beis olmadığını ama açıktan taraf tutmanın onların kariyerini sarsacağını söyledi.

Cuma namazı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yıldırım, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleri toplantılarına katıldıklarını, iftar için evlere gittiklerini, çay davetlerine katıldıklarını, Ramazan sonrası bayramı da idrak edeceklerini, Anneler Gününü de şimdiden kutladığını, özellikle şehit annelerinin ellerinden öptüğünü belirtti.

Cumhur İttifakı devam ediyor

Cumhur İttifakı’nın halen devam ettiğini hatırlatan Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kampanyasını İstanbul’da yürüteceğini, AK Parti’nin de aynı şekilde programlar gerçekleştireceğini, güzel sonuçlar elde etmeyi hedeflediklerini söyledi.

“Sanat kariyerine çok fayda sağlamaz"

Yıldırım, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu ve herkesin görüşünü ortaya koyabileceğini ama hakarete ve husumete dönüşmemesi gerektiğini ifade ederek, "Bence sanatçılar bir aday etrafında ideolojik bir kümelenme yapmak yerine görüşlerini tek tek ifade edebilirler. Bunda bir besi yok ama açık taraf tutmak onların sanat kariyerine de çok fayda sağlamaz" dedi.